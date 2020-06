Le VIP Room fermé définitivement : Jean-Roch dévoile les raisons (vidéo)

Le 21 mai dernier, Jean-Roch révélait à l’AFP qu’il fermait définitivement son club le VIP Room. L’établissement parisien de 2000 mètres carrés situé rue de Rivoli a trop souffert des attentats, des manifestations des Gilets Jaunes puis du confinement selon son propriétaire. Une information que le patron de club confirme dans Morandini Live ce mercredi : "C’est définitif pour la rue de Rivoli" a-t-il annoncé, "Cela faisait 12 ans qu’on était rue de Rivoli, on est arrivé au terme d’une aventure fantastique où ce n’était plus possible d’éventualiser quelque chose, d’imaginer un avenir positif", indique Jean-Roch. "Tout s’est enchaîné", explique-t-il en citant les attentats, les manifestions des Gilets Jaunes, les grèves et le confinement, "J’ai des équipes qui sont à l’arrêt depuis trois mois et qui n’ont pas de visibilité", relève-t-il.

Jean-Roch inquiet pour l’avenir des boîtes de nuit

"Si j’avais gardé le VIP Room à Paris, je n’aurais pas de visibilité sur sa réouverture", assure Jean-Roch. L’homme d’affaires interpelle d’ailleurs sur la situation des discothèques alors que le déconfinement est amorcé. "Si tout devient décroissant et qu’on revient à une forme à peu près normale de vie, les clubs naturellement vont se remettre en action. Il faut que les clubs rouvrent parce que s’ils ne rouvrent pas le 21 ou le 22 juin, je pense que c’est une profession qui va carrément sombrer", prévient Jean-Roch dans Morandini Live, "Je ne vois pas comment ils peuvent tenir". L’homme d’affaire assure toutefois que l’aventure du VIP Room va se poursuivre ailleurs.

Par Non Stop People TV