Marion Maréchal : Raquel Garrido fracasse son intervention sur Adama Traoré et George Floyd (vidéo)

Dans une vidéo postée mercredi 10 juin au soir, Marion Maréchal a réagi aux manifestations organisées en faveur de George Floyd et Adama Traoré : "Je n’ai pas à m’excuser en tant que Blanche et en tant que Française", déclare notamment l’ancienne députée d’extrême-droite, "Voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux États-Unis, je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant, Adama Traoré, mort accidentel qui a lieu lors d'une intervention qui n'était pas liée, c'est important de le rappeler, à sa couleur de peau, mais au crime qu'il aurait commis lui et une partie de sa famille, manifestement". La nièce de Marine Le Pen et petite- fille de Jean-Marie Le Pen dénonce dans cette même vidéo "une tentative de subversion des esprits". Des propos qui ne cessent de faire réagir la Toile depuis ainsi que la classe politique et militante. Invitée à débattre sur la prise de parole de Marion Maréchal dans "Morandini Live", Raquel Garrdio s’est montrée particulièrement sévère à l’encontre de l’ancienne députée FN du Vaucluse.

"Qu’elle lise le dossier sur Adama Traoré"

"Elle peut s’excuser d’être militante d’extrême-droite en France parce que ces gens-là ne font que de créer la division", a balancé dans un premier temps la chroniqueuse de Balance Ton Post. "A partir du moment où il y a une prise de conscience un peu humaniste, altruiste, qui permet, aux uns aux autres de se comprendre… Elle dit aux gens ‘non n’ayez pas d’empathie, n’ayez pas de solidarité, surtout divisez-vous, faites-vous la guerre", a poursuivi l’avocate, militante La France Insoumise, "Qui lui demande de s’excuser à elle ? Elle ne comprend rien, elle ne comprend même pas ce qui s’est passé dans l’affaire Adama Traoré, elle dit qu’il y aurait un crime sous-jacent même les gendarmes ne disent pas ça. Qu’elle lise le dossier. Elle dit ‘crime'. C’est d’une nullité horrible, c’est n’importe quoi", conclut l’avocate sur le sujet.

Par Non Stop People TV