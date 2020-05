Michel Drucker : "Et si on lui foutait la paix à Johnny Hallyday ?" (vidéo)

Ce vendredi 22 mai, RTL a pris les fans de Johnny Hallyday de court. La radio a dévoilé un titre inédit du rockeur datant de 1968. La chanson avait été enregistrée en décembre à l’Olympic Sound Studio de Londres. Baptisé "La Nuit avec moi", le titre devrait être proposé dans un coffret spécial Johnny Hallyday commercialisé par Universal Music et en vente dès le 29 mai prochain. Toujours d’après RTL, ce n’est pas la seule surprise planifiée.

Le label de musique promet "des live jamais édités" et "plusieurs raretés découvertes parmi les heures de bandes utilisées pour enregistrer ‘Rivière…ouvre ton lit’". Invité de "Morandini Live", Michel Drucker a donné son avis sur cette nouvelle chanson. "Je ne suis pas bouleversé par ce qui vient de sortir. Est-ce que l’on n’a pas déjà assez fait, on a sorti des albums magnifiques, une version symphonique qui a été un énorme succès…", commente l’animateur qui a particulièrement eu peur du coronavirus.

L’animateur pas du tout convaincu par le titre inédit du rockeur

"Et si on lui foutait la paix à Johnny définitivement non ? ", demande carrément Michel Drucker sur Non Stop People et Cnews. "Je pense que le titre n’est pas exceptionnel, je ne suis pas convaincu, on est plus dans une opération marketing en fait", indique de son côté Jean-Marc Morandini. "Voilà. En revanche son sosie vocal lui me touche ce n’est pas un imitateur lui me touche. Je crois qu’il est sincère mais ça, ça sent le business, ça sent le tiroir-caisse", conclut l’animateur vedette de "Vivement dimanche".

Par Ambre L