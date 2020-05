Michel Drucker hypocondriaque : il se confie sur sa peur du coronavirus (vidéo)

Michel Drucker ne s’en est jamais caché. L’animateur vedette de France Télévisions est un hypocondriaque notoire. Au moindre symptôme, il va chez le médecin et fait régulièrement des check-up complets. Alors comment a-t-il vécu ce confinement ? "Je pense qu’il va y avoir de plus en plus d’hypocondriaques en France", répond le présentateur de "Vivement dimanche" dans "Morandini Live", "Je fais très attention, je suis fils de médecin, mon frère est épidémiologiste, spécialiste des virus, professeur de santé publique à la retraite. Donc je suis un peu du bâtiment comme on dit". "Ce qui m’a beaucoup frappé pendant cette période-là, c’est le courage des personnels soignants. Comme tout le monde, j’ai été bouleversé par les applaudissements tous les soirs à 20h. Et puis c’est vrai qu’il y a un avant et un après parce qu’on ne pourra plus parler de la santé publique et du personnel soignant de la même façon", indique l’animateur avant de s’exprimer sur sa peur du coronavirus.

L’animateur confiné dans le Sud de la France

"On a tous eu un petit peur mais moi j’ai toujours eu peur de tout cela, je suis un grand anxieux, un grand nerveux, notre métier est un métier de stress", révèle Michel Drucker. "Oui j’ai eu peur dès que je commençais à avoir une quinte de toux ou un problème respiratoire objectivement je peux l’avouer je prenais ma température trois fois par jour", continue-t-il. "J’ai eu une chance énorme d’être dans une zone verte dès le départ, le Sud de la France (…) J’ai eu beaucoup de chance", estime le présentateur en guise de conclusion. Michel Drucker devrait revenir à l’antenne dès dimanche 24 mai sur France 2 avec "Vivement dimanche".

Par Ambre L