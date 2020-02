Morandini Live - Avocat de Piotr Pavlenski : LCI épinglé pour son portrait "méprisant" (vidéo)

Depuis mardi, Yassine Bouzrou est le nouvel avocat de Piotr Pavlenski. Le pénaliste prend la suite de Juan Branco écarté du dossier. Mercredi, une chronique de LCI a particulièrement indigné les internautes et les avocats. Dans cette chronique de l’émission "Le Club Le Chatelier", le conseil est présenté sous un jour extrêmement "dégradant" selon les plaintes reçues par le CSA. Son parcours scolaire et ses faits en tant qu’avocat sont notamment pointés du doigt. Le Conseil national des barreaux a annoncé dans la foulée entamer une démarche de signalement auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Invitée de Morandini Live, l’avocate Caroline Mecary est revenue sur ce sujet. "C’est la traduction d’un mépris de classe absolu à son origine nationale, mais surtout son ascension sociale, mais en le disant d’une manière extrêmement méprisante, en le coiffant d’un bonnet d’âne : c’est injurieux, ça traduit un mépris de classe qui n’est pas acceptable, qu’aucun avocat ne peut accepter", indique-t-elle.

Un nouvel avocat qui fait déjà polémique ?

"D’ailleurs le Conseil national des barreaux qui est l’organe représentatif de la profession a saisi le CSA, on ne peut pas laisser présenter un avocat et d’ailleurs quiconque de cette manière-là", continue l’ancienne membre du Conseil de l’Ordre. "Il y a un choix éditorial : ce jeune confrère qui a un parcours exceptionnel a su se faire un nom à cause de son travail", dénonce Caroline Mecary. "En le présentant sous ce jour-là , on cherche à la décrédibiliser. Est-ce parce qu’il défend Pavlenski ? Je n’en sais rien, mais ce n’est pas acceptable", ajoute-t-elle encore. LCI a présenté de son côté ses excuses. Reste à savoir si les signalements au CSA concernant Yassine Bouzrou vont donner une suite…

Par Ambre L