Morandini Live - Babette de Rozières : du racisme à France Ô ? Elle dénonce (Vidéo)

La chaîne France Ô a fermé ses portes dimanche 23 août. En effet, à minuit, ses programmes n'étaient plus diffusés sur la TNT. À partir de ce lundi 24 août et durant une semaine, les téléspectateurs du canal 19 tombent sur une boucle d'images avant que le signal ne s'éteigne une ultime fois. Un arrêt qui ne passe pas auprès de deux de ses animateurs : Sébastien Folin et Babette de Rozières.

Le premier a déploré le manque d'ambition de France Télévisions auprès du Parisien. Quant à la seconde, elle s'est dite "meurtrie" par cet arrêt, dénonçant le manque de confiance de France Télévisions auprès des "Outres-marins pour parler de leur culture". "Il aurait fallu réparer France Ô plutôt que de la jeter", continuait-elle.

"Ça me fait mal"

Ce lundi 24 août, Jean-Marc Morandini a fait son retour aux commandes de "Morandini Live". Il a reçu Babette de Rozières qui est revenue sur l'arrêt de France Ô. Et autant dire que la restauratrice n'a pas mâché ses mots. "C'était une chaîne qui créait du lien, c'était la continuité territoriale de la France. Le fait de supprimer France Ô, c'est vraiment un symbole", a-t-elle commencé. Lorsque Jean-Marc Morandini a souligné que la chaîne ne faisait pas d'audience, la restauratrice a réagi : "Ce n'est pas une question d'audimat, c'est une question de savoir ce qu'il s'est passé. J'ai travaillé à France Ô donc je sais comment ça se passait. Il faut savoir que France Ô, c'était tout un ramassis d'exclus de France Télévisions qu'on mettait à France Ô. Ce sont des gens qui n'avaient rien à faire du tout de la culture Outres-marins (...) Ils faisaient la pluie et le beau temps. C'était du conflit d'intérêts, du racisme (...) Les ultramarins qui travaillaient à France Ô n'avaient pas le droit à la parole. J'ai subi tout ça", a-t-elle dénoncé.

Et de poursuivre : "On a décidé de supprimer la chaîne, ça me fait mal. On aurait pu réinventer la chaîne. Ce sont les têtes dirigeantes de la chaîne qui ont plombé la chaîne, c'était des bons à rien qui n'avaient rien à faire de notre culture. Il faut trouver le moyen de rebondir (...) Je sais que le gouvernement a signé un pacte de visibilité, mais que dit-il ? Je veux savoir", a-t-elle confié. Et de conclure : "Il faut créer un observatoire à France Télévisions (...) J'irai jusqu'au bout. Je suis une bagarreuse (...) Je veux des reportages, des journalistes qui présentent les journaux, des documentaires. Il faut parler des Outres-mers dans toute sa diversité".

Par Non Stop People TV