Morandini Live - Brigitte Lahaie : son regard sur l'affaire Gabriel Matzneff (Vidéo)

Le 2 janvier dernier, Vanessa Springora a dévoilé son tout nouveau livre baptisé "Le Consentement" dans lequel elle raconte sa relation sous emprise avec l'écrivain Gabriel Matzneff. "À quatorze ans, on n'est pas censée être attendue par un homme de 50 ans à la sortie de son collège, on n'est pas supposée vivre à l'hôtel avec lui, ni de se retrouver dans son lit", a-t-elle écrit.

Au lendemain de la sortie de son ouvrage, elle s'est exprimée pour la première fois sur les ondes de France Culture. "C'était important pour moi de faire rentrer dans le champ littéraire la voix d'une jeune fille qui avait été victime. C'est une voix qu'on n'entend jamais en littérature (...) J'ai eu beaucoup de difficultés à l'écrire (...) Cela fait plusieurs années que j'essaie", disait-elle. De son côté, Gabriel Matzneff a continué de défendre "la beauté" de sa relation avec Vanessa Springora et dénonce des attaques injustes à son encontre.

"C'est un pervers"

Invitée dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People, Brigitte Lahaie a dans un premier temps évoqué l'évolution de la sexualité au cours des 30 dernières années. "Les années 90 sont vraiment les années du porno chic (...) Il fallait en montrer toujours plus et il était interdit d'interdire (...) Il fallait inviter une star du porno sur son plateau pour être dans le coup (...) C'était les années aussi où Thierry Ardisson parlait du libertinage sans arrêt, tout semblait possible", a-t-elle commencé. Et de préciser : "De là à penser qu'il était possible aussi d'avoir des relations avec des enfants, il y avait finalement presque un pas à franchir que certains franchissaient". Elle a ensuite réagi à l'affaire Gabriel Matzneff. "C'est un pervers et il n'est absolument pas question de le défendre", a-t-elle lâché.

Jean-Marc Morandini a ensuite voulu savoir pourquoi la pédophilie ne choquait pas à l'époque malgré son interdiction. "Il y avait une sorte d'ignorance. On croyait quand même que de toute façon, à 12-13 ans, peut-être que les enfants étaient déjà matures sexuellement. Il n'y avait pas une prise de conscience comme il y a aujourd'hui", a-t-elle répondu.

