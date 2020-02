Morandini Live : Christophe Castaner "à pleurer", ses propos épinglés (vidéo)

Nouvelle conséquence de l’affaire Benjamin Griveaux : la passe d’arme entre Christophe Castaner et Olivier Faure. Le Premier secrétaire du PS avait déclaré sur France inter en début de semaine : "Un ministre qui considère qu’il peut se livrer à ce type d’envoi, c’est d’une légèreté incroyable". Toujours sur la même radio, Christophe Castaner n’avait pas tardé à réagir mercredi aux propos du patron du PS. "J’ai été surpris d’entendre à votre micro Olivier Faure que je connais bien et que j’ai accompagné dans ses divorces et ses séparations. J’ai été étonné de ses leçons de morale", indiquait ce proche du chef de l’Etat. Une phrase qui a indigné une partie de la classe politique alors même que quelques instants plus tôt, le ministre de l’Intérieur déclarait : "Les politiques doivent rester des femmes et des hommes sinon ils se coupent de la réalité".

Tous les membres du gouvernement épinglés

Les invités de Morandini Live se sont posé la question : Christophe Castaner a-t-il dérapé ? "C’est à pleurer tellement on tombe bas. On va loin. On parle du ministre de l’Intérieur. […] De s’abaisser à une telle bassesse mais ce n’est pas surprenant de la part de ce ministre-là", estime Damien Albessard, conseiller en communication publique. "Je pense qu’il avait préparé ça tout seul. J’espère qu’aucun conseiller en communication ne lui a donné cette idée-là", ajoute-t-il. "Ce qu’on voit-là, ce sont des dirigeants politiques qui se comportent comme dans une cour d’école. Tout simplement parce qu’ils n’ont pas de vision", indique de son côté Céline Pina essayiste et chroniqueuse. "Ils sont paumés, perdus". A noter qu’Olivier Faure a vivement réagi à cette sortie. Le Premier secrétaire du PS en a appellé à Emmanuel Macron.

Par Ambre L