Morandini Live : Christophe Castaner a-t-il dérapé ? Les images terribles de L214 sur un abattoir de veaux

L214 publie une nouvelle enquête sur un abattoir industriel de veaux Sobeval en Dordogne. Des images qui dénoncent la cruauté de l’abattoir. Une nouvelle dérive de l’industrie agroalimentaire alors que l’étiquette « Bien-être animal » pour transformer l’élevage est lancée. Pour en parler : Brigitte Gothière, porte-parole et directrice de l’association L214.

Le rappeur Koba LaD déprogrammé de plusieurs festivals après avoir tenu des propos homophobes sur les réseaux sociaux. Le chroniqueur Simon Marty fait le point sur ce scandale.

Christophe Castaner a-t-il dérapé ? Mercredi sur France inter, il a attaqué Olivier Faure, le patron du PS sur « ses divorces et ses séparations » estimant qu’il était mal placé pour donner des leçons de morale. Une petite phrase qui n’en finit plus de faire scandale. Pour en débattre : Alexis Poulin, cofondateur du Monde moderne, Damien Albessard, spécialiste en communication politique et Céline Pina, essayiste et fondatrice du mouvement « Vive La République ».

Le médecin Frédéric Saldmann publie un nouveau livre « On n’est jamais mieux soigné que par soi-même ». Le spécialiste livre ses secrets pour rester en pleine forme. Comme le dit la quatrième de couverture, il y explique quels aliments sont protecteurs et ceux qui nous nuisent, les gestes sains à adopter et les comportements à éviter. Le médecin préconise également « le jeûne séquentiel », c’est-à-dire se passer quotidiennement soit du dîner, soit du petit-déjeuner. Le déjeuner étant le repas le plus important.

