Morandini Live : Christophe Lambert et ses addictions, comment s'en est-il sorti ? (Vidéo)

Ce mardi 8 septembre, dans sa nouvelle pastille baptisée "12 minutes avec..." et diffusée dans "Morandini Live", Jean-Marc Morandini a reçu Christophe Lambert. L'acteur revient sur le devant de la scène en tant que coproducteur d'une comédie musicale qui se tiendra du 18 octobre au 29 novembre aux Folies Bergères, "Pirates : le destin d'Evan Kingsley". Dès le début de l'interview, Jean-Marc Morandini a voulu savoir s'il prenait un risque avec son spectacle, en prenant en compte la crise sanitaire liée au coronavirus qui touche depuis plusieurs mois le monde du spectacle.

"Bien sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque que les salles ne rouvrent pas, qu'on limite la capacité des places. Si on avance dans la vie en se disant qu'il n'y a jamais de risque, on ne peut rien faire. C'est impossible. Donc je suis prêt à prendre ce risque parce que je crois au spectacle, je crois aux gens qui ont écrit ce spectacle (...) c'est avec eux que je coproduis", a-t-il confié.

"Un désabusement de la vie"

Dans la suite de l'entretien, Jean-Marc Morandini a voulu savoir si Christophe Lambert a souhaité se mettre "en retrait" de la France, lui qui s'est fait discret ces dernières années. "Non, jamais, je dirais que je me suis mis en retrait des médias. J'ai eu envie dans les années 2000-2010 d'être tranquille (...) Les médias ne m'ont jamais emmerdé (...) Par contre, je ne suis pas obligé systématiquement de me retrouver dans les magazines People", a-t-il confié. Pourtant, l'acteur a souvent parlé de ses amours et de ses addictions dans les médias. "C'est utile pour moi et pour les autres de savoir qu'avec une forme de volonté et surtout un désir profond, on peut s'en sortir, donc je n'ai rien à cacher", a-t-il continué.

Où en est-il de son addiction à l'alcool ? "Je me suis arrêté très facilement", a-t-il confié. Et de poursuivre : "Je me suis aussi arrêté de fumer. Du jour au lendemain, j'ai arrêté. Ça ne m'a jamais manqué". Que représente pour lui l'addiction ? "C'est une forme de tristesse, de solitude, une forme d'un désabusement de la vie. Il y a beaucoup mieux à faire dans sa vie que de tomber dans ses addictions", a-t-il analysé. S'il est parvenu à s'en sortir, c'est grâce à sa vision toujours "positive" de la vie, mais aussi à sa fille. "Elle représente toute ma vie (...) Elle ne m'a jamais jugé", a-t-il conclu.

Par Non Stop People TV