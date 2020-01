Morandini Live : comment les médias s’organisent face aux intrusions (vidéo)

La CGT est prête à tout pour contrer la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Après des coupures d’électricité dans l’Est parisien mardi, le syndicat a annoncé avoir mis à l’arrêt cette nuit la plus grosse usine hydro-électrique de France, la centrale de Grand’Maison dans l’Isère. Des actions coup de poing qui inquiètent les médias, eux aussi menacés par ces manifestations violentes. La semaine dernière, une émission en province des Grandes Gueules sur RMC avait dû s’arrêter brutalement après des intrusions et alors que des manifestants s’en prenaient au car régie. Simon Marty fait le point sur les précautions prises au sein des chaînes de télé, stations radio et autres groupes de presse écrite. "La sécurité avait été renforcée dès novembre 2013 quand un tireur rentrait dans un immeuble de BFMTV puis de Libération et avait blessé grièvement un photographe. Depuis les attentats de 2015, les chaînes et les radios ont encore accru leur sécurité", rappelle le journaliste en citant comme exemple la tour TF1 gardée tel "un bunker".

Les médias ciblés par des manifestants

"Depuis le mouvement des gilets jaunes l’année dernière, à la moindre suspicion, les chaînes baissent le rideau de fer", ajoute Simon Marty. L’équipe de Morandini Live a pu se procurer une note confidentielle d’Europe 1. La radio redoute "un risque d’intrusion ces prochains jours". "C’est pourquoi nous devons être le plus vigilants possible. En cas d’intrusion à l’étage, dès que vous en serez alertés vous devrez vous enfermer à clef dans le studio", peut-on lire. La station redoute une "prise d’otage d’antenne". Les médias se montrent ainsi particulièrement prudents.

Par Ambre L