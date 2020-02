Morandini Live : Cyril Hanouna candidat à la présidentielle ? Il répond (vidéo)

C’est l’enquête qui fait trembler l’Élysée. Du moins, c’est ce que rapporte BFMTV. Selon la chaîne d’information continue, les proches d’Emmanuel Macron auraient peur qu'un candidat surprise fasse son apparition à l'élection présidentielle. Et ce candidat surprise pourrait être Cyril Hanouna. "Le risque pour nous serait l’émergence d’un phénomène à la Coluche. Alors là, on serait très mal", confie un macroniste historique à BFMTV. Pourquoi les soupçons se portent-ils sur le présentateur vedette de "Touche pas à mon poste" ? "Cyril Hanouna a une relation avec les gens, une communauté. Il a une force de frappe que les autres n’ont pas", répond un ministre sous couvert d’anonymat à BFMTV. Face à ces révélations, Cyril Hanouna s’est exprimé en exclusivité sur Cnews et Non Stop People dans Morandini Live. "Je n’ai aucune envie de me présenter aux prochaines élections. C’est sûrement "Balance ton Post" et les personnalités qu’on a fait parler qui peuvent donner cette idée. Mais ce n’est pas le cas", a assuré l’animateur.

"C’est utopique", "c’est du domaine de la blague"

"Je ne me suis pas du tout posé la question. Et je ne pense pas que je vais me poser la question. Je suis très heureux dans ce que je fais en ce moment. Je veux juste faire avancer les débats et les choses", continue le patron de H2O Productions. "Je ne me suis jamais posé la question et je ne pense pas que j’ai ma place. J’essaie d’être le médiateur entre les personnes qui souffrent et le gouvernement", insiste Cyril Hanouna dans Morandini Live. "C’est utopique, les gens n’attendent pas après moi. Les Français ont besoin, ont envie d’autre chose", conclut l’animateur de C8 qui estime que cette information est "du domaine de la blague". "Je n’en ai aucune intention, c’est de la rigolade", assure-t-il une fois de plus.

Par Ambre L