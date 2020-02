Morandini Live : Cyril Hanouna potentiel candidat à la présidentielle ? Jean Messiha invité

Instagram provoque la colère des internautes après avoir décidé de censurer la Une de Télérama, car on peut y voir une femme en surpoids déshabillée. La Une du magazine s’intitule « Pourquoi rejette-t-on les gros ? » et visiblement ce sont surtout Facebook et Instagram qui les rejettent. Pour en parler : Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d’obèses.

Passe d’armes entre le rappeur Rost et Jean Messiha. Le représentant du Rassemblement national a fustigé les propos de l’artiste sur « les blancs à la télévision », celui-ci lui a vertement répondu dans Morandini Live lundi. Jean Messiha vient donc répondre aux attaques de Rost ce mardi dans l’émission.

RMC Découverte propose une soirée spéciale Toutankhamon avec deux documentaires « Toutankhamon : les secrets révélés » et « Les derniers secrets de Toutankhamon ». Pour en parler : Violaine Vanoyeke, auteur de "Nefertiti" aux éditions L’Harmattan.

Comment passer un hiver en pleine forme ? Ce mardi soir sur France 2, un nouveau numéro des « Pouvoirs extraordinaires du corps humain », se consacre à ce sujet. Pour en parler : Dan Bensadoun, médecin et Corinne Chicheportiche Ayache, nutritionniste. Plusieurs conseils seront donnés tels qu’aérer son intérieur, limiter sa consommation de sucre, ne pas oublier de manger des crudités, faire le plein de zinc et de vitamine C en mangeant, miser sur les probiotiques, faire du sport et dormir suffisamment.

Morandini Live est à retrouver tous les jours de 10h35 à 11h20, en direct du lundi au vendredi, sur Cnews et Non Stop People.

Par Ambre L