Morandini Live - Dany Brillant : comment les attentats de 2015 l'ont profondément affecté (Vidéo)

Lors de sa rentrée le 24 août dernier, Jean-Marc Morandini a présenté dans "Morandini Live" une toute nouvelle pastille baptisée "12 minutes avec...". Lors de ce rendez-vous, le présentateur reçoit une personnalité et échange avec lui sur son actualité. Ainsi, depuis le retour de son émission sur Cnews et Non Stop People, Jean-Marc Morandini a reçu Paul des "12 coups de midi", Sabrina Perquis (ex-candidate de "Secret Story"), Guy Carlier ou encore Geneviève Delpech, la veuve de Michel Delpech décédé en janvier 2016.

Ce jeudi 10 septembre, Jean-Marc Morandini et son équipe ont reçu Dany Brillant dans "Morandini Live". L'occasion pour le chanteur de parler de son tout nouveau projet, un album hommage à Charles Aznavour, le chanteur "qui a le plus compté dans sa vie", comme l'a relayé France Bleu. À noter que cet album sera disponible le 16 octobre prochain. Une tournée est aussi prévue à l'automne 2021. Le chanteur assurera une quarantaine de dates.

"Je voyais que tout était bafoué"

Pour sa toute première interview sur cet album de reprises de Charles Aznavour, Dany Brillant a choisi le plateau de "Morandini Live". L'occasion pour lui d'expliquer pourquoi il a souhaité se lancer dans ce projet. "Il faut savoir que Charles Aznavour, c'est mon chanteur préféré, depuis toujours. C'est lui qui m'a donné envie de chanter. Et c'est une rencontre que j'ai faite, qui a été peut-être la rencontre la plus extraordinaire de ma vie, parce que c'est quelqu'un qui m'a suivi. Il m'a toujours donné des conseils. C'est dans mon coeur, dans mon âme. J'avais envie de lui rendre hommage parce que je trouvais qu'on n'en parlait pas beaucoup", a-t-il dit.

Dans cet entretien, Jean-Marc Morandini est revenu sur cette période difficile que le chanteur a vécue au moment des attentats de 2015. En effet, ce dernier a été très affecté par ce drame. "J'ai fait une petite dépression. Il faut savoir que je suis arrivé en France à la suite d'un attentat. Il y a eu des petits soucis en Tunisie. Je crois que ça m'a rappelé le choc initial de ma venue en France", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "J'adore la France, j'adore la langue française. C'est un pays qui a accueilli les gens. On a essayé de s'intégrer et tout d'un coup, je voyais que tout était bafoué. Les gens n'ont pas voulu s'intégrer, jusqu'à nous assassiner et à installer un mode de vie basé sur la peur. J'ai cette façon de vivre plutôt basée sur la décontraction, la légèreté et tout d'un coup, il n'y avait plus cette insouciance".

Par Non Stop People TV