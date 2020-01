Morandini Live : débat sur la PMA pour toutes, ces jeunes accros à la chirurgie

Retour sur les manifestations de jeudi pour protester contre la réforme des retraites. Après six semaines de conflit et une amélioration à la SNCF et à la RATP, les syndicats restent toujours opposés à la réforme des retraites. Pour en parler, Sophie de Menthon, présidente de Mouv Ethic et Karim Zeribi, éditorialiste politique CNews.

Débat autour de la PMA pour toutes alors que plus de la moitié des Français estime qu’il faut retirer le projet de loi bioéthique. Pour en parler : Maëlle Le Corre, journaliste et Bertrand Lionel-Marie, secrétaire général des Associations Familiales catholiques (organisateur de la marche du dimanche 19 janvier).

Focus sur les jeunes accros à la chirurgie. Certains à l’image du chroniqueur et comédien Benoît Dubois regrette d’avoir fait du Botox au niveau des yeux. Le jeune homme est dans Morandini Live pour témoigner tout comme le comédien Robin Foraboshi. L’Express a révélé que désormais les 18-34 ans ont plus recours à la chirurgie esthétique que les 50-60 ans. Les réseaux sociaux en sont-ils la cause ?

