Morandini Live : Didier Raoult poursuivi par l'Ordre des médecins, sa toute première réaction (Vidéo)

Didier Raoult fait l'objet de poursuites devant l'Ordre des médecins "qui lui reproche une kyrielle d'entorses au code de déontologie : violation de la confraternité, information erronée du public, exposition à un risque injustifié et même... charlatanisme", a révélé Le Parisien. Toujours selon nos confrères, il devrait comparaître devant la chambre disciplinaire de l'ordre régional des médecins dans les mois qui viennent. Cette procédure fait suite "à une série de signalements et d'une plainte adressée depuis le début de la crise du coronavirus à l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône".

Jeudi 12 novembre, l'avocat de Didier Raoult a réagi en exclusivité à ces accusations dans "Morandini Live". "J'ai une délibération de l'Ordre qui m'explique qu'il a violé un certain nombre d'articles de déontologie. Mais pourquoi il les a violés, je le ne sais pas. L'Ordre m'explique qu'il y a eu des signalements. L'Ordre a décidé d'une bataille judiciaire, il en a le droit. Je n'ai aucune difficulté à ce qu'il exerce son rôle. Ma difficulté, c'est qu'il l'exerce de manière sélective. Ma difficulté, c'est qu'il a ouvert une boîte de Pandore qui est celle de se faire le gestionnaire de la bonne parole en tant de crise", disait-il.

"Un petit complot très haut placé"

Ce mercredi 18 novembre, Didier Raoult s'est exprimé pour la première fois depuis les accusations de l'Ordre des médecins à son encontre. Et c'est dans "Morandini Live" qu'il a choisi de réagir, en direct de Marseille. "Je savais depuis longtemps qu'il y avait un petit complot très, très haut placé (...) Je ne suis pas étonné (...) On m'avait prévenu il y a très longtemps. On m'a dit : 'Didier, il va y avoir une plainte contre toi au conseil de l'Ordre'. Vous avez vu aussi qu'il va y avoir une plainte auprès du procureur de la République à Marseille. Tout ça, c'était contemporain. J'étais prévenu de ça, donc je n'ai pas été surpris", a-t-il confié. Jean-Marc Morandini a voulu savoir s'il pensait être la cible d'un complot "médical" ou "politique". "Médico-politique", a-t-il répondu.

Dans la suite de cet entretien exclusif, Jean-Marc Morandini a voulu savoir qui, selon lui, "veut sa peau". "Je ne sais pas si c'est comme ça. Je crois que notre pays, comme une partie importante des pays occidentaux les plus riches, n'a pas géré cette maladie comme une maladie, mais comme une affaire purement politique sans se préoccuper spécifiquement du soin et avec une vision (...) qui pense qu'il existe une autorité scientifique qui s'impose aux scientifiques, ce qui est quelque chose de délirant (...) Au niveau du soin, on a pris beaucoup de retard au début de cette maladie", a-t-il répondu.

Par Non Stop People TV