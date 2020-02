Morandini Live : émission spéciale coronavirus

L’épidémie de coronavirus s’installe-t-elle en France ? Le maire de Nice, Christian Estrosi a indiqué ce vendredi qu’une Niçoise était atteinte. Elle revenait de Milan.

Morandini Live fait le point sur la situation alors que le confinement a été ordonné pour le personnel des hôpitaux de Creil et Compiègne. Retour aussi sur le nombre de cas en France et toutes les questions sur la transmission du virus. Pour en parler : Damien Albessard, conseiller en communication publique, politique et corporate, le médecin Patrick Pelloux et Fabrice Di Vizio, avocat.

Par Ambre L