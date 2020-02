Morandini Live : émission spéciale démission de Benjamin Griveaux

Coup de tonnerre à un mois des élections municipales ! Benjamin Griveaux annonce ce vendredi matin son retrait dans la course à la mairie de Paris. La cause ? La diffusion jeudi soir d’une vidéo à caractère sexuel mettant en cause le candidat La République en marche et une jeune femme. Face à ces révélations, Benjamin Griveaux a préféré renoncer. Dans une interview accordée à BFM Paris, il évoque «des attaques ignobles ». « Un nouveau stade a été franchi. Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée » , déclare-t-il. Le chroniqueur Simon Marty fait le point sur la situation dans l’émission.

Pour en parler également : Joachim Son-Forget, le sulfureux député et candidat à l’élection présidentielle de 2022. L’élu a relayé l’article qui contenait la vidéo mettant en cause Benjamin Griveaux.

Pour parler des conséquences de cette démission dans la course à la mairie de Paris : Jean-Christophe Gallien, Élodie Mielczareck, Genviève Goëtzinger et Fadila Mehal.

