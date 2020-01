Morandini Live : Emmanuel Macron fait du Jacques Chirac en Israël, page spéciale sur le virus chinois

La tempête Gloria continue de faire des dégâts dans le sud de la France. Les Pyrénées-Orientales et l’Aude restent ce jeudi matin en vigilance rouge inondation. Le point en début d’émission.

Mila, 16 ans, menacée de mort pour avoir critiqué l’islam. C’est l’affaire qui secoue les réseaux sociaux cette semaine. Simon Marty revient sur cette affaire.

« Nobody has to provoke nobody » : le coup de colère d’Emmanuel Macron en Israël, 24 ans après celui de Jacques Chirac. Le président français s’est emporté contre les forces de l’ordre de l’État hébreu dans la vieille ville de Jérusalem. Pour décrypter ce buzz : Élodie Mielczareck, sémiologue et Jean-Christophe Gallien, expert en communication.

Page spéciale sur le coronavirus. Les autorités chinoises viennent de placer la ville de Wuhan en quarantaine alors que le bilan monte à 17 morts. Pour en parler : Dan Bensadoun, médecin généraliste, Vincent Enouf, virologue à l’Institut Pasteur.

Morandini Live est à retrouver tous les jours de 10h35 à 11h20, en direct du lundi au vendredi, sur Cnews et Non Stop People.

Par Ambre L