Morandini Live : Emmanuel Macron a-t-il exagéré son coup de sang à Jérusalem ? (vidéo)

C’est la séquence buzz de ce milieu de semaine. En déplacement en Israël pour commémorer les 75 ans de la libération du camp d’Auschwitz, Emmanuel Macron s’en est pris aux services de sécurité israéliens. Un coup de colère qui ressemble à celui de Jacques Chirac, 24 ans plus tôt au même endroit – la vieille ville de Jérusalem – et dans les mêmes conditions. Pour certains, le président de la République a vraiment perdu ses moyens face aux policiers israéliens. Pour d’autres, c’était un buzz savamment orchestré. Le chef de l’État a-t-il feint sa colère ? Oui sans l’ombre d’un doute selon la sémiologue, Elodie Mielczareck. "Il y a plusieurs plans sur lesquels on peut voir qu’il y a une dimension surjouée, une dimension théâtralisée", indique l’experte.

Le président a-t-il voulu imiter Jacques Chirac ?

"Il y a une autre interrogation sur l’accent. D’un point de vue linguistique, il est surprenant de voir que quand il s’exprime aux États-Unis, il a un accent très américain et pas du tout anglais. Et de voir comment sur certaines voyelles et certaines consonnes notamment le A pour la voyelle et la consonne R, il n’est pas du tout dans les mêmes attitudes", ajoute Elodie Mielczareck. "On pourrait dire que quelqu’un qui s’énerve perd son accent sauf que quand on regarde le parcours d’Emmanuel Macron […] son anglais est plutôt bon avec un accent américain. Il n’y a pas d’explications rationnelles sur ce différentiel", continue-t-elle. Un avis que ne partage pas du tout Jean-Christophe Gallien, expert en communication. "Ça n’aurait aucun n’intérêt ce remake fake. On ne peut pas imaginer un seul instant qu’Emmanuel Macron veuille refaire [ce qu’a fait Jacques Chirac]", estime-t-il.

Par Ambre L