Morandini Live : focus sur le 33e jour de grève, Brigitte Lahaie invitée

Vendredi dernier, un homme a attaqué à l'arme blanche des passants dans un parc de Villejuif. Une attaque qui a fait un mort et deux blessés. Alors que le parquet antiterroriste a été saisi, des informations sur le profil de l'agresseur ont été dévoilées dans les médias. Nathan C. était âgé de 22 ans et s'était converti à l'islam en 2017, comme l'ont précisé nos confrères de lci.fr. De plus, ce dernier présentait des "troubles psychologiques" (AFP). Pour en parler, Jean-Marc Morandini reçoit Geneviève Morel, psychologue.

Les Français n'en ont pas fini avec la grève. Alors que les syndicats ont appelé à une mobilisation "intense" les 9 et 11 janvier prochains, cette semaine s'annonce décisive pour le gouvernement. Place au débat dans "Morandini Live" avec Daniel Ferté, Secrétaire général adjoint FO Cheminots et Claire O'Petit, députée LREM de l'Eure.

En fin de semaine dernière, l'affaire Matzneff a connu un rebondissement avec l'ouverture par le parquet de Paris d'une enquête pour "viols sur mineur de 15 ans" à la suite de la sortie du livre de Vanessa Springora, "Le Consentement". Un ouvrage dans lequel elle évoque sa relation sous emprise, à 14 ans, avec l'écrivain Gabriel Matzneff. Brigitte Lahaie, actrice et animatrice, tentera d'expliquer comment la sexualité et les tabous ont évolué depuis 30 ans.

