Morandini Live : focus sur le crash en Iran, le point sur la grève

Le Canada a affirmé jeudi que le Boieng ukrainien qui s’est écrasé près de Téhéran a été sans doute abattu par un missile iranien. Probablement par erreur, a affirmé le Premier ministre Justin Trudeau. Une version contestée par Téhéran. Le point avec Michel Polacco, expert en aéronautique.

Le chanteur Justin Bieber a révélé mercredi souffrir de la maladie de Lyme. « On m’a récemment diagnostiqué la maladie de Lyme et en plus j’ai aussi un sérieux cas de mononucléose chronique qui affecte ma peau, mes fonctions neurologiques, mon énergie et ma santé en général », a indiqué la star sur Instagram. Pour en parler : Martine Perez, médecin.

Le point sur cette nouvelle journée de grève avec jeudi des manifestations contre la réforme des retraites qui ont dégénéré à Paris et en province. Pour en parler : Fadila Mehal, conseillère LREM de Paris, Karim Zeribi, éditorialiste politique CNews, Sophie de Menthon, présidente de Mouv Ethic, Roger Dillenseger, conseil ferroviaire UNSA et Jeanne d’Hauteserre, maire LR du 8e arrondissement de Paris.

