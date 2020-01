Morandini Live – Guide Michelin : Babette de Rozières pousse un coup de gueule (vidéo)

Du lundi au vendredi, Jean-Marc Morandini est aux commandes de "Morandini Live", une émission qui traite des gros sujets d'actualité. Ce mardi 28 janvier, l'animateur a évoqué trois thèmes dans son nouveau numéro. Ainsi, l'équipe est revenue sur la soirée spéciale contre l'antisémitisme que France 2 diffuse ce mardi soir.

Puis un médecin généraliste a tenté d'apporter des réponses à toutes les questions que les Français se posent sur le virus chinois. "Il n'y a aucun risque en allant manger de la nourriture chinoise. Vous pouvez y aller sans problème ! Pour les colis, c'est la même chose ! Le virus ne peut pas vivre sans humain alors dans un carton, aucun danger" a confié Brigitte Milhau.

"Il faut que ça cesse !"

Enfin, Jean-Marc Morandini est revenu sur la soirée qui s'est tenue la veille au Pavillon Gabriel, à Paris. Le Guide Michelin "a distingué trois nouveaux chefs avec la récompense suprême", a rapporté France Info. "Les trois chefs à passer de deux à trois étoiles sont Glenn Viel, Kei Kobayashi et Christopher Coutanceau", ont poursuivi nos confrères. Une distinction qui n'est pas au goût de Babette de Rozières. Invitée dans "Morandini Live", la cuisinière n'a pas mâché ses mots à l'encontre du Guide rouge. "Je pense que c'est un coup de bluff. C'est aussi 22 millions de chiffre d'affaires. C'est un business. De quel droit on se permet de juger le travail d'un cuisinier ? (...) C'est une histoire de copain-copain", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Je reçois du Guide Michelin un questionnaire (...) On me bouscule si je ne réponds pas (...) C'est comme ça qu'ils ont le goût ? Ils peuvent maîtriser le goût ? De quel droit ils font ça ? (...) Je déplore que le Guide Michelin se soit acoquiné avec Trip Advisor (...) Ça n'a aucune légitimité. Le client est le seul qui peut donner un avis sur ta cuisine. Et le travail d'un chef doit être respectable. Il faut que ça cesse, je suis contre ça !" Babette de Rozières a continué en expliquant pourquoi elle refuse les étoiles. "Quand les chefs en perdent, c'est une grande catastrophe. Le travail d'un chef, c'est compliqué".

Par Non Stop People TV