Morandini Live : Joachim Son-Forget "à gerber", "fou", des experts et élus l’accablent (vidéo)

La personnalité de Joachim Son-Forget intrigue. Qui est-il véritablement ? Par ses agissements, quel est son but ? Transfuge du PS passé à LREM, l’homme politique siège à l’Assemblée nationale comme député dans la circonscription des Français établis en Suisse et au Liechtenstein. Il a démissionné de La République en marche suite à ses tweets sexistes visant la sénatrice EELV Esther Benbassa.

Jeudi, l’élu a décidé de retweeter l’article de Piotr Pavlenski, l’artiste russe qui a dévoilé une vidéo à caractère sexuel mettant en cause Benjamin Griveaux. À noter que ces images n’ont pas été identifiées pour l’instant. Est-il allé trop loin ? Si Joachim Son-Forget se fait lyncher sur Twitter, le député a expliqué son geste dans Morandini Live. "Je ne regrette pas le retweet, je regrette tout ce qui se passe maintenant", déclare notamment Joachim Son-Forget. "Il y a quelque chose de grave. Il y a plusieurs jeunes femmes - au moins deux - instrumentalisées ou de mèche avec le monsieur qui a fait ce site et certainement d'autres personnes qui sont en train de cibler des personnalités publiques qui vont les voir, qui essaient de les aguicher, qui leur envoient des photos, des vidéos, des messages suggestifs, qui viennent dans leurs réunions, qui tentent des contacts privés", indique également l’élu face à Jean-Marc Morandini.

Un député prêt à tout pour faire le buzz ?

Les experts et élus présents dans l’émission ont jugé déplorable le geste du député. "C’est à gerber, c’est dégueulasse. On ne peut pas dénoncer cette façon de faire et dire finalement je devais le faire. Il ne regrette pas d’ailleurs. […] Il participe à sa façon à cet état délictuel", déclare Fadila Mehal, conseillère LREM de Paris. "Ce parlementaire est un fou, il est passé de l’autre côté, c’est quelqu’un qui brille par et pour le buzz. […] Il ne vit pas pour faire son métier de parlementaire, il n’est pas sérieux […] il n’est pas normal", juge de son côté Geneviève Goëtzinger, conseillère en stratégie de communication et présidente de l’agence Imagge. Un avis partagé par de nombreux internautes.

Par Ambre L