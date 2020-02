Morandini Live – Juan Branco "ambitieux", perturbateur : sa personnalité révélée (vidéo)

Piotr Pavlenski est la personne par qui le scandale est arrivé. L’activiste et artiste russe a clamé dès le départ qu’il était à l’origine de la diffusion de vidéos intimes à caractère sexuel de Benjamin Griveaux. En même temps que le performeur exilé politique en France faisait les gros titres, son avocat faisait aussi la Une des médias. Juan Branco n’est pas un inconnu. Ce jeune avocat est réputé pour son anti-macronisme fervent, son militantisme d’extrême-gauche, soutien actif du mouvement des gilets jaunes et ses liens passés avec Jean-Luc Mélenchon. Alors qu’il n’est plus l’avocat de Piotr Pavlenski, Morandini Live revient sur sa personnalité et son parcours. "Ce qui est clair avec Juan Branco, c’est qu’il est intelligent, qu’il a un goût du pouvoir effréné, qu’il est au service de ses ambitions qui sont considérables, il est prêt à utiliser tous les moyens possibles et inimaginables", annonce Dominique de Montvalon, éditorialiste politique.

Un avocat qui n’a pas fini de faire parler de lui

"Un jour, on le verra pas du tout dans le registre des gilets jaunes. On le verra comme une figure de l’intelligentsia politico-médiatique parisienne dans dix ans", ajoute le journaliste. "Il est disruptif. Il le dit lui-même ‘j’ai été élevé dans un milieu bourgeois, je n’ai manqué de rien, j’ai vu fonctionner les institutions, j’ai vu fonctionner ce monde-là, le monde de l’entre-soi, j’en ai profité’", raconte Didier Maiston, président de Sud Radio. "Il a décidé de s’extraire de ce monde-là et de prendre la cause des gilets jaunes", ajoute l’homme de radio. Une personnalité clivante qui – semble-t-il – n’a pas fini de faire parler de lui.

Par Ambre L