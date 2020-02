Morandini Live : la candidature de Joachim Son-Forget, la libération de Patrick Balkany

capture d'écran Morandini Live - Non Stop People

Morandini Live est à retrouver sur CNews et Non Stop People. Au programme de l’émission du jeudi 13 février : l’ancien député LAREM Joachim Son-Forget a annoncé sa candidature à la présidentielle, la libération de Patrick Balkany, le Pape refuse l’ordination des hommes mariés et des conseils pour bien dormir.