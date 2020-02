Morandini Live : la Chine face au coronavirus, l’affaire Mila continue de faire réagir

Le coronavirus continue de faire des victimes. Plus de 360 personnes sont mortes en Chine continentale, ce qui fait que le virus a fait plus de décès que le SRAS dans la région. Plus de 17 000 personnes sont contaminées. Wuhan est toujours en quarantaine tandis que l’économie chinoise commence à pâtir de cette situation. Le pays doit dans le même temps faire face à une nouvelle épidémie issue d’une souche hautement pathogène de la grippe aviaire H5N1. Pour faire le point : Martine Perez, médecin.

L’affaire Mila, cette adolescente qui a critiqué l’Islam et qui est depuis menacée de viol et de mort sur les réseaux sociaux, continue de faire grand bruit. Ségolène Royal a déclaré dimanche qu’elle n’était « pas Mila ». Plusieurs personnalités ont pris la défense de l’adolescente dans la presse, dénonçant notamment son abandon par la classe politico-médiatique française. Pour en débattre : Christophe Fort, animateur et rédacteur en chef du grand forum sur France Maghreb 2 et Julien Odoul, membre du bureau national du Rassemblement national.

Les députés de la majorité ont créé la polémique en rejetant à l’Assemblée un projet de loi qui permettait de passer de 5 jours à 12 jours de congés suite au décès d’un enfant. Pour en parler : Saïd Benmouffok, professeur de philosophie et père d’un bébé décédé.

