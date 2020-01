Morandini Live : le débrief de la conférence de presse de Carlos Ghosn, la grève nationale ce jeudi

Le débrief de la conférence de presse de Carlos Ghosn. L’ancien patron de Renault-Nissan s’est enfui du Japon pour se réfugier au Liban. L’homme d’affaires s’est exprimé devant les médias mercredi pendant plus de deux heures et demie. Pour en parler : Georges Parastatis, avocat et Jacky Isabelle, spécialiste en communication politique et fondateur de l’agence Coriolink.

Ce jeudi 9 janvier est marqué par une nouvelle journée de mobilisation nationale pour protester contre la réforme des retraites. Pour en parler : Émilie Zapalski, experte en communication politique, Bruno Questel, député LREM de l’Eure, Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l’UNSA, Michel Fize, sociologue français.

Vanessa Springora, à l’origine de l’affaire Matzneff, a annulé sa venue sur France 5 mercredi soir dans l'émission "La Grande Librairie". Un désistement de dernière minute dû au décès de son père. Le point avec Simon Marty.

Par Ambre L