Morandini Live : le point sur le virus chinois, focus le danger des écrans pour les enfants

capture d'écran Morandini Live - Non Stop People

Morandini Live est à retrouver sur CNews et Non Stop People. Au programme de l’émission du vendredi 24 janvier : le duel du vendredi revient sur l’actualité de la semaine, les chargeurs de téléphone sont-ils dangereux ? Les écrans le matin pour les enfants : attention danger et le point sur la situation en Chine avec le coronavirus.