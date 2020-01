Morandini Live : Le prince Harry manipulé par Meghan Markle ? (vidéo)

Coup de tonnerre le 8 janvier dernier quand le duc et la duchesse de Sussex ont indiqué leur souhait de renoncer à leur rôle de "senior members" au sein de la famille royale. Une décision qui ébranle la monarchie. Lundi 13 janvier, une réunion au sommet se tenait entre la reine Elizabeth II, son fils le prince Charles, ses petits-fils les princes Harry et William et Meghan Markle par téléphone. À l’issue de cette entrevue, la souveraine britannique a publié un communiqué indiquant qu’elle soutenait la décision des parents du petit Archie et qu’une période de transition s’ouvrait.

Le prince Harry très amoureux, voire faible ?

De nombreuses questions persistent. Qui va payer ? Comment Meghan et Harry vont accéder à leur indépendance financière comme ils le souhaitent ? Pourquoi cette décision ? Est-ce l’ancienne actrice de "Suits" qui est derrière tout cela ? Alors que cette rumeur est persistante, Jean-Marc Morandini a posé la question à Nathalie Lourau, directrice déléguée de la rédaction de Point de vue. "Elle n’est pas simplement cette manipulatrice pour laquelle on veut la faire passer", répond-elle. "Je pense que c’est une décision de couple qu’ils ont prise", ajoute la journaliste évoquant comme cause "leur certaine fragilité psychologique". "Je pense que Meghan appuie là où il faut pour que Harry aille dans son sens", admet toutefois Nathalie Loureau en signifiant cependant que "cette décision de partir a été prise à deux" et qu’elle ne peut "pas imaginer qu’Harry soit tellement faible".

