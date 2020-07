Morandini Live : l’émission rallongée pour la saison prochaine (vidéo)

Jean-Marc Morandini en a fait l’annonce ce vendredi 3 juillet, jour de la dernière émission de la saison. Morandini Live est rallongée pour la rentrée prochaine et gagne 30 minutes. Le programme diffusé sur Non Stop People et CNews du lundi au vendredi en direct sera à retrouver dorénavant de 10h30 à midi.

L’émission avait déjà été rallongée le temps du confinement, enregistrant des records d’audience régulièrement et plaçant Cnews, première chaîne d’info de France, lors de cette tranche horaire. "Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. On aura 30 minutes de plus, de 10h30 à midi. On a fait une super saison grâce à vous. On a souvent été la première chaîne info de France à 10h30 donc merci pour votre fidélité et merci aux équipes", a ainsi déclaré Jean-Marc Morandini à la fin de l’émission ce vendredi. "Rendez-vous le 24 août", a conclu le journaliste.

Un autre regard sur l'acutalité

A partir de 10h35, Morandini Live est présenté en direct par Jean-Marc Morandini sur Cnews et Non Stop People pour avoir un autre regard sur l'information et confronter les idées. Une façon différente de voir l'actualité chaque jour de 10h35 à 11h30 en décryptant les émissions de télé, les journaux, les reportages ou les débats. Un seul objectif, prendre du recul pour vous proposer une émission originale en direct chaque jour du lundi au vendredi.

Par Non Stop People TV