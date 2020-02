Morandini Live : les violences sexuelles dans le patinage en débat, les jeunes et la chirurgie esthétique

Le scandale continue. Les révélations des violences sexuelles dans le patinage continuent de faire des remous. Quatre membres du bureau exécutif ont démissionné, pointant du doigt l’attitude du président de la fédération, Didier Gailhaguet. Pour en parler : Yannick Vallençant, président du Sim-CFDT, Xavier de Bernis, rédacteur en chef de Patinage Magazine, Johanna Lellouche, psychologue et Jean-Christophe Gallien, expert en communication.

Le coup de gueule de Sophie de Menthon. La présidente de Mouv Ethic s’insurge du rejet par l’Assemblée nationale d’une mesure faisant passer le congé des salariés et des salariées de 5 à 12 jours en cas de décès d’un enfant. Elle est l’invitée de Jean-Marc Morandini.

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à céder à la tentation de la chirurgie esthétique. Une enquête montre que début 2020, le recours à la médecine et chirurgie esthétique n’a jamais été aussi banal chez les moins de 20 ans qui représentent 40 à 60% des patients chez certains médecins. Pour en parler : Benoît Dubois, chroniqueur et animateur de télévision et Robin Foraschi, comédien.

