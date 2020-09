Morandini Live - Michel Delpech mort : sa veuve toujours en contact avec lui ? (Vidéo)

En juin 2018, Geneviève Delpech était venue sur le plateau de "Morandini Live" dans le cadre de la promotion de son livre "Le Don d'ailleurs". Elle avait alors confié avoir un don de clairvoyance depuis toujours. Une aptitude dont elle se sert au quotidien pour rester en contact avec Michel Delpech, son mari décédé en janvier 2016 à l'âge de 69 ans.

"Pendant trois ans, j'ai eu des contacts fabuleux, des messages merveilleux et là, je ne le sens plus beaucoup. Il avance, il fait peut-être des concerts ailleurs auxquels je n'ai pas accès. Mais il me manque beaucoup en ce moment', confiait-elle à Jean-Marc Morandini. Elle avait alors expliqué que ces prises de contact se manifestaient par des signes matériels comme "des objets qui se déplacent" ou encore par des signes très symboliques.

"Je suis sollicitée tout le temps"

Ce jeudi 3 septembre, Jean-Marc Morandini a une nouvelle fois reçu Geneviève Delpech. La médium est l'auteure d'un nouveau livre baptisé "Les enquêtes d'une médium, quand la police a recours à l'invisible". Dans un premier temps, le présentateur a voulu savoir comment lui est venu le don de parler aux morts. "Depuis toute petite, je vois des défunts en général trois mois après leur décès. Ils me donnent des messages pour aider leurs proches (...) Je les vois physiquement, aux pieds de mon lit, ou en rêve. C'est une forme de télépathie (...) C'est vraiment très difficile à expliquer (...) Je vois les défunts, très, très régulièrement", a-t-elle expliqué.

Ce don est "parfois très lourd" pour la veuve de Michel Delpech, comme elle l'a confié dans l'émission. "Je suis sollicitée tout le temps. Et j'avais un mari qui était extraordinaire pour ça", a-t-elle poursuivi. Est-elle toujours en contact avec lui ? "De moins en moins", a-t-elle répondu. Et de poursuivre : "Au début oui, il me donnait des conseils. Aujourd'hui il me guide par des mots que j'entends avec sa voix, à l'oreille gauche (...) On souffre de l'absence. Même si je l'entends, l'absence est la même, mais je suis rassurée, je sais qu'il évolue quelque part, dans une dimension que je ne connais pas, mais il est vivant".

Par Non Stop People TV