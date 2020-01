Morandini Live - Michou mort : Pierre-Jean Chalençon en larmes pour lui rendre hommage (vidéo)

C'est une nouvelle qui a plongé le monde de la nuit dans une profonde tristesse. Michou est décédé dimanche 26 janvier à l'âge de 88 ans. Une nouvelle que son attaché de presse François Deblaye a annoncée à l'AFP. D'après les informations dévoilées par le site Purepeople, "le prince bleu de Montmartre" a été victime d'un malaise respiratoire pour lequel il a été hospitalisé mercredi dernier à Saint-Mandé, dans le Val de Marne. Il s'est éteint dans son sommeil quelques jours après.

Alors que les hommages ne cessent d'affluer dans les médias et sur les réseaux sociaux, Michou avait déjà fait part de ses volontés pour son enterrement lors d'un entretien accordé à Paris Match en 2015. "J'y pense depuis quelque temps. Je suis même allé au cimetière Saint-Vincent à Montmartre pour choisir ma place. Ma tombe aussi sera bleue !" disait-il. Dans ce même entretien, il avait révélé ne pas avoir peur de la mort. "J'en plaisante ! J'ai demandé à des amis de m'accompagner au cimetière. Je me suis allongé sur une tombe et je leur ai dit : 'Prenez la photo maintenant ! À l'intérieur, vous ne me verrez plus !"

"Michou n'est pas mort totalement"

Ce lundi 27 janvier 2020, Jean-Marc Morandini est revenu sur la disparition de Michou. Ainsi, il a reçu sur le plateau de "Morandini Live" Fabien Lecoeuvre et Pierre-Jean Chalençon. Ce dernier lui a rendu hommage. Un moment au cours duquel il n'a pu retenir ses larmes. "C'est toujours émouvant parce qu'on l'a vu la semaine dernière. C'est un ami et c'est toute une vie. Il va me manquer. J'aime bien l'appeler. Quand je suis au studio, je l'appelle, puis il me dit : 'Je te regarde à la télé'", a-t-il confié.

Il a ensuite lancé un appel pour ses obsèques qui auront lieu vendredi 31 janvier 2020 au cimetière de Montmartre. "Ça va être une réunion de beaucoup de gens. J'appelle à tous les amis parisiens, à tous les Français de venir à Montmartre. Ça va être une belle journée, c'est un hommage qu'on lui rend. Michou n'est pas mort totalement. Tant qu'on pensera à lui, il sera toujours présent. Moi dans mon coeur il sera toujours présent. Hier soir, quand je me suis couché, je lui ai parlé", a-t-il dit. Jean-Marc Morandini a voulu savoir ce qu'il lui a dit. "Que je l'aimais et qu'il me manquait déjà, voilà", a-t-il répondu, les larmes aux yeux.

Par Non Stop People TV