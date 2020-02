Morandini Live : Patrick Balkany malade, peut-il retourner en prison ? (vidéo)

La cour d’appel de Paris a ordonné la mise en liberté de Patrick Balkany mercredi pour raisons de santé. Selon les directives de la cour, le maire de Levallois-Perret répondra d’un contrôle judiciaire léger, sans caution. Cette demande de mise en liberté avait été demandée quatre fois ces cinq derniers mois par l’élu LR. Toutes avaient été refusées, mais cette fois-ci, l’expertise médicale a indiqué que "l’état [de Patrick Balkany] ne paraît pas compatible avec une détention ordinaire". Celle-ci conclut à "une dégradation manifeste de l’état général" de ce dernier, "porteur de maladies sérieuses", dont "un infarctus mésentérique". Le rapport dévoilé mardi révèle que l’époux d’Isabelle Balkany présente un "état dépressif marqué".

Son état de santé joue dans la balance

Mais cette mise en liberté ne veut pas dire que Patrick Balkany a définitivement fermé la porte de la prison de la Santé. "Si son état de santé est de nouveau compatible avec une détention, les magistrats peuvent ordonner sa remise en détention", souligne George Parastatis avocat. "Là c’est un peu spécial, car il n’est pas encore condamné, il est juste prévenu", nuance l’avocat dans Morandini Live sur Cnews et Non Stop People. "Si la cour le condamne avec une détention, et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris, il pourrait retourner en détention si son état de santé s’est amélioré", ajoute encore George Parastatis. En première instance, Patrick Balkany a été condamné à quatre ans de prison ferme pour fraude fiscale et cinq ans pour blanchiment. Le maire de Levallois-Perret a fait appel de ces deux décisions. Les sentences doivent tomber les 4 mars et 22 avril prochains.

Par Ambre L