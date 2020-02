Morandini Live : Piotr Pavlenski et sa compagne sous contrôle judiciaire, que va-t-il se passer ?

L’affaire Benjamin Griveaux avance vite d’un point de vue judiciaire. Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo ont été placés en garde à vue ce week-end dans le cadre de l’enquête menée pour "atteinte à l’intimité de la vie privée" et "diffusion sans l’accord de la personne d’images à caractère sexuel". Le couple a été relâché lundi soir, déferré devant le procureur dans la foulée et placé sous contrôle judiciaire pour "atteinte à l’intimité de la vie privée". À noter que pour Piotr Pavlenski, une seconde information judiciaire est également ouverte pour "violences avec arme et sous l’emprise de l’ivresse ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours".

Une procédure normale pour le couple ?

Que signifie ce placement sous contrôle judiciaire pour l’activiste russe et l’étudiante en droit de 29 ans ? Sébastien Codeço, avocat pénaliste fait le point dans Morandini Live. "Le procureur de la République a requis l’ouverture d’une information judiciaire étant donné que l’affaire n’était pas en mesure d’être jugée. Il a saisi un juge d’instruction devant lequel ils vont être présentés ce lundi", explique le conseil. "Le procureur a également requis le contrôle judiciaire pour Alexandra de Taddeo. […] Mais pour Piotr Pavlenski, dans le cadre de l’affaire sur les violences avec arme, il a requis un placement en détention provisoire", ajoute l’avocat pénaliste. "Ils vont être déférés devant le juge d’instruction qui lui va décider soit de leur octroyer le statut de témoin assisté soit celui de mise en examen. Dans le cadre des réquisitions du parquet, le procureur va saisir un juge de la liberté et de la détention qui décidera du placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire", annonce encore Sébastien Codeço. Est-ce une procédure normale ? "Ça va plus vite que d’habitude, mais ça reste un processus normal", assure l’avocat.

Par Ambre L