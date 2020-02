Morandini Live : Piotr Pavlenski "n’a peur de rien": ses intentions dévoilées (vidéo)

Dix jours après le début de l’affaire Benjamin Griveaux, Piotr Pavlenski continue de faire parler de lui. Pourquoi a-t-il diffusé les vidéos compromettantes que l’ancien porte-parole du gouvernement avait envoyées à Alexandra de Taddeo ? Que cherche-t-il à faire, à dénoncer ? A-t-il d’autres vidéos ? L’activiste et artiste russe, exilé politique en France a répondu en partie à ces questions dans plusieurs médias, dont Le Monde. Piotr Pavlenski révèle ainsi qu’il souhaite continuer son projet "Pornopolitique" et qu’il espère que son site sera débloqué prochainement. Le trentenaire assure détenir d’autres vidéos compromettantes qui pourraient alimenter son projet.

L’artiste russe compte bien aller au bout de son projet "Pornopolitique"

Quant à ses intentions, son éditrice se charge de les dévoiler. Invitée d’Europe 1 ce lundi, Natalia Turine a ainsi décrit Piotr Pavlenski comme un "homme guidé par la discipline et la volonté". "C’est un garçon qui n’a peur de rien", a-t-elle ajouté, "Il critique toute forme de pouvoir, mais là il a appuyé sur quelque chose qui intéresse beaucoup les Français : le sexe", continue l’éditrice sur Europe 1. Des propos que Natalia Turine réitère sur Cnews et Non Stop People. "Comme tout artiste, il [cherche à semer la pagaille]. C’est le pouvoir qui l’intéresse et il est contre tout pouvoir", indique-t-elle. "Peut-être que ce qu’il fait n’est pas très moral, mais ce sont des gens qui dérangent des artistes comme lui", ajoute encore l’éditrice dans Morandini Live. Quant à son projet de "Pornopolitique", Natalia Turine admet qu’elle ne sait "pas s’il a d’autres vidéos." "Ce que je sais, c’est qu’il ira jusqu’à la mort. Il ira jusqu’au bout en France et partout ailleurs", conclut-elle. Piotr Pavlenski est actuellement sous contrôle judiciaire.

Par Ambre L