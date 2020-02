Morandini Live – Présidentielle : pourquoi un candidat comme Cyril Hanouna est possible (vidéo)

Cyril Hanouna futur candidat à l’élection présidentielle ? C’est la question qui a agité les médias et les réseaux sociaux ce début de semaine. La cause ? Une enquête de BFMTV dans laquelle un proche d’Emmanuel Macron révèle que "le risque pour [eux] serait l’émergence d’un phénomène à la Coluche". "Cyril Hanouna a une relation avec les gens, une communauté. Il a une force de frappe que les autres n’ont pas", ajoutait dans cette même enquête un ministre sous couvert d’anonymat. Interrogé sur cette potentielle candidature à l’élection présidentielle, Cyril Hanouna a mis les choses au clair dans Morandini Live mardi. "Je ne me suis pas du tout posé la question. Et je ne pense pas que je vais me poser la question", a répondu le présentateur de "Touche pas à mon poste" estimant que ces allégations relevaient du "domaine de la blague".

Un côté fédérateur et proche des gens

Mais une candidature totalement inattendue, de la part d’une personnalité étrangère au monde politique est-elle possible pour la prochaine échéance présidentielle ? Morandini Live a posé la question ce mercredi. "Il y a une place pour ce genre de personne. Et c’est inquiétant dans le monde politique", indique Geneviève Goëtzinger, experte en communication politique. "Tout est fait aujourd’hui pour qu’une personnalité arrive et se présente", estime la journaliste Christine Kelly qui revient sur Cyril Hanouna. "Pourquoi est-ce son nom qui est cité ? C’est parce qu’il est là. Il est en direct, il écoute. Et c’est ça qui manque", justifie la présentatrice de Face à l’info sur CNews. "Si ce cas arrive, qu’une personnalité se présente, ça va rendre faux toutes les prévisions et tous les sondages", souligne Dominique de Montvalon, journaliste politique. L’éditorialiste juge ainsi que la candidature d’une personnalité autre politique à la présidentielle "montre la détresse des gens avec la politique actuelle". Pourtant, le journaliste qu’une telle candidature est possible car "il est l’un des très rares aujourd’hui de réunir l’ensemble des gilets jaunes potentiellement".

Par Ambre L