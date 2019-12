Morandini Live : retour sur le discours d'Edouard Philippe, le calendrier des pompiers se dévoile

capture d'écran Morandini Live - Non Stop People

Morandini Live est à retrouver sur CNews et Non Stop People. Au programme de l'émission du vendredi 20 décembre : en ce 16e jour de grève, débriefing de la prise de parole d'Edouard Philippe après sa rencontre avec les partenaires sociaux au sujet de la réforme des retraites et focus sur le calendrier sexy des pompiers.