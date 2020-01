Morandini Live : retour sur les disparitions de Michou et Kobe Bryant, polémique autour d'Intervilles

Ce week-end a été marqué par deux disparitions. La première, celle de Michou, célèbre directeur de cabaret. D'après des informations dévoilées par le site Purepeople, le prince bleu de Montmartre a été victime d'un malaise respiratoire. Il avait 88 ans. La deuxième a choqué le monde du sport. Il s'agit de la mort tragique du célèbre basketteur Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère survenu à Los Angeles dimanche 26 janvier. Sa fille de 13 ans, Gianna, fait elle aussi partie des victimes de l'accident. Jean-Marc Morandini et son équipe reviennent sur ces deux faits d'actualité en compagnie de la journaliste Marie Blanchard, Fabien Lecoeuvre et Pierre-Jean Chalençon.

Alors que trois cas de Coronavirus ont été détectés en France, six personnes sont en surveillance, comme l'a indiqué la ministre de la Santé Agnès Buzyn dimanche 26 janvier. En chine, le bilan s'alourdit avec 80 morts et près de 2700 personnes contaminées. Pour en parler, Jean-Marc Morandini reçoit Dan Bensadoun, médecin généraliste et Vincent Enouf, virologue à l'Institut Pasteur et Responsable adjoint du CNR (centre national de référence) des virus respiratoires à l'Institut Pasteur.

La nouvelle version de l'émission "Intervilles" n'aura pas de vachettes. Un sacrilège pour l'Union des Villes Taurines Françaises qui compte boycotter le jeu. Un choix que Nagui - le producteur de l'émission - assume. À noter que le programme sera présenté par un trio d'animateurs, à savoir Olivier Minne, Valérie Bègue et Bruno Guillon. Pour en parler, André Viard, ex-matador et président de l'observatoire national des cultures taurines.

