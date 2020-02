Morandini Live : retour sur l’interview de Mila dans Quotidien, Richard Anconina invité

Mila, l’adolescente de 16 ans qui a critiqué l’Islam et qui depuis est menacée de viol et de mort, était l’invitée de Yann Barthès dans Quotidien. « Je n’ai rien fait de mal », indique-t-elle estimant ne « pas regretter » ses paroles et revendiquant son « droit au blasphème ». Pour en parler : Jean-Christophe Gallienne, expert en communication.

Les révélations de Sarah Abitbol, la championne de patinage, qui accuse son entraineur de l’avoir violée à 15 ans, continuent de secouer le monde du sport. Le président de la fédération, Didier Gailhaguet, a été sommé de démissionner par la ministre des Sports. Il refuse et met en cause la ministre des Sports de l’époque, Marie-George Buffet. Pour en parler : le champion olympique, Gwendal Peizerat.

Jamais de son histoire, TF1 n’avait été aussi peu regardée en janvier avec des audiences qui s’effondrent comme jamais. En dehors des mois d’été, la chaîne perd encore 0,4% sur un an. Le chroniqueur Simon Marty fait le point.

Ce mardi soir, France 5 diffuse une « Enquête de santé », spécial « soigner la dépression autrement ». Comment la soigner correctement ? Le psychiatre et directeur du CSAPA, Pierre Sidon répond aux questions de Jean-Marc Morandini.

Richard Anconina est l’invité de Morandini Live. L’acteur propose dès mercredi sur France 2 une nouvelle soirée sur le thème « Est-on coupable à jamais ? » suite à la diffusion du téléfilm « Un mauvais garçon » dans lequel il joue.

