Morandini Live - Richard Anconina : son message pour la réinsertion des prisonniers (vidéo)

Avec "Un mauvais garçon", Richard Anconina aborde un sujet délicat de notre société : le droit à la réinsertion. Dans ce téléfilm diffusé sur France 2 mercredi soir, l’acteur incarne un professeur de faculté rattrapé par son passé. En effet, l’universitaire a purgé quand il était jeune une longue peine de prison pour avoir tué un policier. Alors que son fils commet des actes de délinquance, voilà l’homme confronté "à la rumeur, impitoyable et destructrice", comme l’indique le résumé du film. France 2 cherche à s’interroger avec ce téléfilm suivi d’un débat animé par Julian Bugier : "est-on coupable à jamais ? L’auteur d’un crime qui a purgé sa peine a-t-il le droit de recommencer sa vie ?"

L’acteur plaide la cause des prisonniers en France

Un rôle qui a beaucoup marqué Richard Anconina. Invité dans Morandini Live ce mardi, le comédien a souhaité faire passer un message. "Je veux que [les téléspectateurs qui auront vu le film] se disent que le droit à l’oubli n’est pas possible. Par contre, la société doit essayer de réinsérer, de travailler sur la réinsertion", déclare-t-il. "À l’intérieur de la prison, il faut penser à l’après-prison. Un type qui est dehors, qui a passé 20 ans en prison, ne sait même pas traverser une rue", continue le comédien. "Il faut accompagner les familles de victimes et souffrir avec eux et en même temps, les gens qui vont sortir, si tu les laisses, tu participes à ce qu’ils récidivent. Il ne faut pas. Il faut les faire grandir, mûrir, les faire étudier, avant", estime Richard Anconina. L’acteur qui vient de fêter ses 67 ans s’est toujours montré réservé et discret dans les médias.

Par Ambre L