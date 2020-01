Morandini Live : Roman Polanski "fuyard" "pédocriminel", une féministe charge les César (vidéo)

Le 28 février prochain, Canal + proposera aux téléspectateurs de suivre en direct et en clair la 45e édition des César. Depuis plusieurs jours, la cérémonie se dévoile dans les médias. Ainsi, l'Académie des César a dévoilé la semaine dernière l'affiche de cette édition qui met à l'honneur l'actrice Anna Karina. Quant à Sandrine Kiberlain, elle succède à Kristin Scott Thomas en tant que présidente.

Mais c'est surtout la liste des nommés révélée par Florence Foresti mercredi 29 janvier qui fait énormément parler. En effet, le film "J'accuse" de Roman Polanski est en tête des nominations (12 au total). Une consécration qui passe mal au vu des nombreux témoignages à l'encontre du réalisateur, accusé de viol par plusieurs actrices. Face à la polémique, le président de l'Académie Alain Terzian a réagi. "L'Académie n'est pas une instance qui doit avoir des positions morales. Sauf erreur de ma part, 1,5 million de Français sont allés voir son film. Interrogez-les", a-t-il affirmé.

"Il devrait être en prison !"

Ce jeudi 30 janvier, Jean-Marc Morandini a organisé un débat dans "Morandini Live" sur cette polémique entre Kevin Elarbi, comédien et journaliste cinéma et Sophie Tissier, féministe et Gilet jaune. Cette dernière n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Roman Polanski. "Je suis choquée, je suis révoltée. Mais surtout, ce qui me révolte, c'est qu'on laisse encore la possibilité à ce fuyard criminel de faire des films (...) On est en France ! On est censé quand même défendre des valeurs, défendre la justice, la vérité. On a aujourd'hui un Polanski qui se retrouve sur le tapis rouge (...) avec cette haie d'honneur. Je suis complètement révoltée. Je ne comprends pas que tous les artistes continuent de vouloir travailler avec lui, que l'ensemble de l'équipe des César donne autant de nominations à cet homme (...) Cet homme a quand même violé des petites filles de 10 ans, qu'il a sodomisées (...) Cet homme a un mandat d'arrêt international (...) Il devrait être en prison. C'est scandaleux", a-t-elle lancé.

Sophie Tissier a ensuite lancé un appel "à tous les artistes" des César. "Je les interpelle ainsi que les organisateurs à prendre leurs responsabilités ! De quel côté êtes-vous ? Du côté d'un criminel ou du côté des victimes et de petites filles qui à 9 ans se sont retrouvées sodomisées par ce monstre qu'est Polanski ?"

Par Non Stop People TV