Morandini Live : Sébastien Demorand mort, Ghislaine Arabian et Périco Légasse réagissent (vidéo)

Les mondes de la télévision et de la restauration sont en deuil. Le Point a révélé ce mardi que le critique culinaire Sébastien Demorand était mort à 50 ans. Le journaliste s’était notamment fait connaître du grand public en officiant comme juré dans MasterChef sur TF1. Un rôle qu’il avait endossé pendant quatre saisons. Morandini Live a fait réagir deux personnalités qui connaissaient le critique que l’on pouvait également écouter sur RTL. "Ça m’a fait drôle d’entendre cela, car on avait l’impression qu’il survolait toujours tout", indique ainsi la cheffe Ghislaine Arabian. "Il était joyeux, il virevoltait sans arrêt. D’apprendre cela, ça m’a choqué car je ne savais pas qu’il était malade. Il avait une telle manière d’appréhender la vie, de la saisir, que je ne peux pas l’imaginer. Ça me fait bizarre", continue la propriétaire du restaurant Les petites sorcières.

Un passionné de vin et de cuisine s’en est allé

"Il vivait la cuisine et c’était un grand expert en vin", souligne l’ancienne jurée de Top Chef, très émue au téléphone. Périco Légasse a également tenu à lui rendre hommage en direct dans Morandini Live. "Il avait écrit quelques jolis pages de notre métier avec Gault & Millau. Avec son frère Nicolas (le journaliste à la tête de la matinale de France inter ndlr), ils avaient rajeuni l’institution. […] Il a donné une dimension télévisuelle, médiatique de la gastronomie", témoigne le critique culinaire du magazine Marianne. "C’était quelqu’un de très entier, de passionné, de très impliqué", continue l’époux de Natacha Polony. "Il va nous manquer", ajoute Périco Légasse. Avant d’être juré dans l’émission MasterChef sur TF1, Sébastien Demorand s’était illustré en 2004 en créant le terme de "bistronomie" lors d’une réunion du jury du Fooding. Il était propriétaire du restaurant Le Bel Ordinaire dans le 10e arrondissement de Paris depuis mars 2017.

Par Ambre L