Morandini Live : Ségolène Royal "déçue" par Emmanuel Macron, les raisons dévoilées (Vidéo)

En début de semaine, Ségolène Royal a fait savoir que le gouvernement souhaitait "mettre fin à ses fonctions" d'ambassadrice des pôles. "Je comprends par cette lettre que le Président de la République va mettre fin à mes fonctions à un prochain conseil des ministres puisque je n'ai pas l'intention de renoncer à ma liberté d'opinion et d'expression garanties par la Constitution".

De plus, l'ancienne compagne de François Hollande est accusée par une enquête de Radio France de ne jamais être allée au conseil de l'Arctique et d'avoir utilisé son rôle à des fins personnelles.

"Elle est dans une brutalité vis-à-vis de Macron"

Sur le plateau de "Morandini Live", Jean-Marc Morandini a reçu Dominique de Montvalon, journaliste-éditorialiste politique et Jean-Christophe Gallien, expert en communication. Ils ont tous les deux été invités à réagir à l'affaire Ségolène Royal. "Je la reconnais dans sa façon de créer l'actualité", a commencé Dominique de Montvalon. Et de poursuivre : "Elle a été trop loin, et elle ne pouvait pas faire les deux registres, c'est-à-dire une action militante et remplir ce registre d'ambassadrice des pôles. Mais elle prépare la suite (...) Elle est persuadée qu'elle a un destin. Elle a évidemment de l'ambition. Plus on l'attaque, plus elle est en position d'avoir à se justifier d'être un peu victime, plus elle est elle-même. Puis elle est dans une brutalité vis-à-vis d'Emmanuel Macron qui est impressionnante. C'est une déçue de Macron".

Jean-Christophe Gallien, l'autre intervenant de l'émission, a poursuivi : "Elle est surtout déçue de ne pas avoir eu de ministère à la hauteur de ce qu'elle représentait (...) Le mieux pour elle aurait été celui de commissaire européen, elle le rêvait (...) Elle a toujours été comme ça. Elle est cette espèce de guêpe qui vient piquer de temps en temps (...) Elle rêve encore, elle n'a pas fait le deuil de son rendez-vous historique avec la présidence de la République", a-t-il expliqué.

Par Non Stop People TV