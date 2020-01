Morandini Live : Ségolène Royal "une pleureuse", Karim Zeribi la dézingue (vidéo)

Ségolène Royal a fait la Une de l’actualité ces deux dernières semaines. La socialiste a été démise de ses fonctions d’ambassadrice des pôles par le gouvernement. Selon elle, parce qu’elle s’est exprimée publiquement contre la politique du gouvernement. Selon l’exécutif, pour de nombreux manquements liés à son poste. Alors qu’une enquête est en cours, l’ancienne candidate à la présidentielle de 2007 a fait le tour des médias pour donner sa vision de l’affaire et revendiquer sa liberté d’expression. Une attitude que déplore Karim Zeribi. "Je préférais qu’elle défende son bilan plutôt qu’elle se pose en victime", annonce l’éditorialiste politique dans Morandini Live. "C’est insupportable que de venir sur les plateaux télé et de faire la pleureuse en expliquant qu’on la maltraite parce qu’elle critique le gouvernement", ajoute l’ancien député européen. "Ségolène Royal ne peut plus se retrouver au cœur de l’actualité et jouer le rôle de l’alternative politique. Elle ne représente aucune alternative à mes yeux", déplore-t-il.

Ségolène Royal prête à se lancer dans la course à la présidentielle de 2022 ?

Un avis que ne partage pas Sophie de Menthon, présidente de Mouv Ethic. "Je n’oublie pas le talent qu’elle a eu pour convaincre la moitié de la France. […] J’ai une admiration pour la force de caractère de cette femme", indique-t-elle. Mais pour Karim Zeribi, Ségolène Royal représente l’Ancien monde et ne représente "en rien une alternative" nouvelle politique. "Ségolène Royal a eu des responsabilités, elle a été ministre de l’Écologie. On ne peut pas se présenter comme si on était neuf tout le temps", déclare le chroniqueur de Balance ton post qui estime que Ségolène Royal manque d'"humilité". Présente à Marseille pour soutenir Samia Ghali, candidate aux municipales, la socialiste s’est dite "prête" pour la présidentielle de 2022, mais assure ne "pas être en campagne".

Par Ambre L