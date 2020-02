Morandini Live : une candidature à la Coluche est-elle possible ? Le personnel hospitalier en état d’urgence

Dans Morandini Live mardi, Cyril Hanouna a démenti envisager de se présenter à l’élection présidentielle de 2022. L’animateur a fait des rumeurs relayées par BFMTV et Le Point. Mais une candidature à la Coluche est-elle possible lors de la prochaine élection présidentielle ? Pour en parler : Geneviève Goëtzinger, experte en communication politique et présidente de l’agence Imagge, Dominique de Montvalon, journaliste et éditorialiste politique, Régis Mailhot, humoriste et Christine Kelly, journaliste et présentatrice.

Assistance sexuelle des personnes handicapées : quatre questions sur un sujet tabou. Pour en parler : Fabrice Flageul, accompagnant sensuel et sexuel. La secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées Sophie Cluzel souhaite légaliser ce service aujourd’hui considéré comme de la prostitution.

Personnel hospitalier en état d’urgence ! Marie-Pierre Martin, infirmière et chargée de communication pour le Collectif Inter Urgence, évoque la situation alarmante du personnel hospitalier. Ce mercredi, dans les librairies sort « Urgences : Hôpital en danger. Les infirmiers, médecins, aides-soignants… brisent l’omerta ». Un livre d’Hugo Huon et du Collectif Inter Urgences aux éditions Albin Michel.

Morandini Live est à retrouver tous les jours de 10h35 à 11h20, en direct du lundi au vendredi, sur Cnews et Non Stop People.

Par Ambre L