Nicolas Dupont-Aignan : son coup de gueule sur le sort des résidents d’EHPAD (vidéo)

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Nicolas Dupont-Aignan a affirmé qu’il y avait des consignes officielles pour ne pas envoyer les personnes âgées malades en réanimation. A-t-il le sentiment que l’Etat – dans cette crise sanitaire – a laissé mourir des personnes âgées ? "Depuis des semaines, j’ai des témoignages de toute la France. Je n’ai rien dit parce que je n’avais pas d’éléments. Et puis mercredi, j’ai lu dans Le Canard Enchaîné, un article qu’il y a eu des consignes gouvernementales pour ne pas envoyer en réanimation les personnes âgées", explique-t-il dans un premier temps. "Il y a un motif de santé, il faut être honnête. On ne peut pas envoyer en réanimation toutes les personnes âgées, les médecins avancent que les chances de guérison sont minimes. Mais dans les EHPAD, il n’y a pas que des gens de plus de 95 ans, la moyenne est de 85 ans. Et ces personnes-là n’ont pas été envoyées à l’hôpital et Le Canard Enchaîné prouve ce qu’il avance", assène le président de Debout de la France.

"C’est une honte nationale"

"Cet article confirme tout à fait ce que des millions de Français ont vu, c’est-à-dire, trois décisions que je trouve absolument ahurissantes et indignes de notre pays. La première, à un moment donné, on n’envoit plus les gens à l’hôpital, la deuxième, on ne teste plus au-delà d’un cas de coronavirus dans un EHPAD (…) et la troisième, le refus d’administrer le traitement du professeur Raoult", annonce le député de l’Essonne qui juge que tout cela est "criminel". Interrogé par Le Figaro sur cette circulaire où figurent ces soit-disant consignes mises en cause par Nicolas Dupont-Aignan, le ministère de la Santé a indiqué qu’elle n’existait pas. Si le député de l’Essonne assure que dans sa vidéo, il nuance, il demande toutefois une commission d’enquête parlementaire. "Je demande que le gouvernement s’explique", déclare l’élu qui estime que cette situation est "une honte nationale". A l’heure actuelle, le Covid-19 a fait plus de 8000 morts dans les EHPAD depuis le 1er mars.

Par Ambre L