Pierre-Jean Chalençon en larmes : il revient sur la polémique Dieudonné (vidéo)

Pierre-Jean Chalençon est dans la tourmente. Après avoir fait polémique en souhaitant à Line Renaud de « rejoindre Johnny Hallyday », le collectionneur s’est fait lyncher sur les réseaux sociaux suite à la publication de photos sur lesquelles il pose en compagnie de l’humoriste très controversé Dieudonné. « Il m'a demandé de faire une photo et j'ai accepté sans réfléchir car nous étions dans une ambiance festive. Je reconnais que c'était une faute, mais tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas être soupçonné de partager les idées de Dieudonné', expliquait-il au site de Jean-Marc Morandini mercredi. Face à l’ampleur de la polémique – Pierre-Jean Chalençon s’est vu accuser d’être antisémite notamment – le collectionneur est venu s’exprimer en direct dans Morandini Live sur Cnews et Non Stop People. Le spécialiste de Napoléon a expliqué que cela serait sa seule interview.

Le collectionneur peiné par cette polémique

C’est avec beaucoup d’émotions que le propriétaire du Palais Vivienne s’exprime. « J’ai de la peine, on vous traite d’antisémite », indique-t-il face à Jean-Marc Morandini avant de pleurer. « Je ne suis pas antisémite, j’ai une mezzouza à la maison, mes meilleurs amis sont Jean-Michel Cohen, Michael Kramer…Julien (Julien Cohen d’Affaire conclue ndlr) est un copain… En plus je suis gay, je suis homosexuel, je lutte contre l’homophobie », déclare Pierre-Jean Chalençon. « C’est très méchant de dire des choses pareilles, je suis un amuseur, un persifleur, c’est pour cela que j’ai décidé le soir de mon anniversaire d’arrêter Affaire conclue », continue-t-il sur Cnews et Non Stop People. Si Pierre-Jean Chalençon assure dans Morandini Live que son départ de l’émission à succès de France 2 était « programmé », il promet qu’on ne le reprendra plus concernant le fait de faire des photos avec Dieudonné. "C'était une grosse connerie", déclare-t-il.

