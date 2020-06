Pierre-Jean Chalençon : les vraies raisons de son départ d’Affaire conclue (vidéo)

Les fans d’Affaire conclue vont être déçus. Mercredi, Pierre-Jean Chalençon a fait savoir qu’il quittait l’émission présentée par Sophie Davant sur France 2. Même si le collectionneur assure que ce départ résultait d’un commun accord, la polémique provoquée par sa photo en compagnie de Dieudonné y était pour quelque chose. « J'ai décidé en accord avec la production d'Affaire conclue de me retirer des enregistrements dès aujourd'hui. J'aime trop cette émission et ceux qui la font pour prendre le risque de les voir toucher par cette polémique. J'ai fait une erreur, je l'ai dit, et je présente mes excuses à ceux que cette photo a pu offenser ou blesser. J'aurai l'occasion de m'expliquer plus amplement, y compris sur mes projets dans les prochains jours », expliquait-il à jeanmarmorandini.com mercredi.

Les décès et les polémiques autour de lui y sont pour quelque chose

Invité de Morandini Live ce jeudi 25 juin, le propriétaire du Palais Vivienne est revenu plus longuement sur ce départ. « J’ai décidé de quitter Affaire conclue. J’en avais déjà parlé à la production, à Sophie Davant… Je voulais que mon rôle évolue, ça n’a pas évolué en plus des petites choses qui me sont arrivées », indique le collectionneur. « J’ai eu une année difficile, mon père est décédé, Michou, Christophe, ma tante sont partis… Ca a été dur pendant le Covid, je me suis retrouvé tout seul », continue Pierre-Jean Chalençon. « J’avais décidé de partir d’Affaire conclue à la rentrée », ajoute-t-il avant d’affirmer à Jean-Marc Morandini que « les polémiques autour de lui ont accéléré son départ ». « Je me suis senti blessé, attaqué, je n’aime pas, je suis quelqu’un d’humain, de sensible », déclare le collectionneur.

Par Non Stop People TV